Пять улиц отремонтировали в Железнодорожном районе Екатеринбурга

Ремонт дорог в Железнодорожном районе завершат к 20 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном районе Екатеринбурга завершен ремонт пяти улиц, еще две улицы сдадут в срок до 20 сентября 2021 года.

Полностью завершен ремонт на улицах Бебеля до Надеждинской, Автомагистральной от Бебеля до Надеждинской, по Завокзальной от дома №5 до Армавирской, в Северке по переулку Набережному. В сентябре завершится ремонт по Мельковской и Таватуйской. Общая площадь ремонтируемых дорог в Железнодорожном районе в 2021 году – 87 870 квадратных метров.

Напомним, что в 2021 году в Екатеринбурге ремонтируют 45 участков дорог на площади 562,5 «квадратов» на протяженности 42,3 километра. 20 участков дорог ремонтируют в рамках национального проекта и еще 38 участков – на деньги регионального и городского бюджетов. Также в городе отремонтируют 39 светофоров.

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