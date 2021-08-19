Алексей Орлов проинспектировал ремонт дорог в Екатеринбурге

Алексей Орлов объехал ВИЗ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга 18 августа проинспектировал ход ремонта дорог в уральской столице. Градоначальник в среду проехался по Верх-Исетскому району, заехав на улицу Металлургов, где с весны идет ремонт дублера улицы от последних многоэтажек до рынка «Новомосковский».

В начале лета пешеходы из-за затянувшегося ремонта вынуждены были идти прямо по проезжей части Новомосковского тракта. В июле рабочие убрали ограждения, и пешеходы получили возможность ходить по недостроенному тротуару. Сейчас ремонтные работы вышли на финишную прямую.

На Заводской ремонтируют тротуары и проезжую часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Здесь мы общественный транспорт переводим с магистральной дороги на дублер, где курсируют пять муниципальных маршрутов. Так мы разгрузим магистраль, - говорит мэр.

Также Алексей Орлов осмотрел улицу Заводскую, где ремонт проезжей части и тротуара на участке от Металлургов до Крауля идет по плану, и на Викулова от Крауля до Татищева, где прежний подрядчик в июле самовольно покинул объект, из-за чего ремонт затянулся.

Скоро здесь появится новый асфильт Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нам пришлось пойти на расторжение договора и проведение новых торгов. Сейчас работы здесь близятся к завершению, в конце августа на улицах Викулова и Заводской мы завершим ремонтные работы, - рассказал Алексей Орлов.

После этого мэр Екатеринбурга посетил поселок Мичуринский, где сейчас устанавливают систему освещения. Глава города заявил, что в этом микрорайоне будет решаться вопрос с транспортной развязкой.