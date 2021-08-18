Екатеринбург вошел в топ-3 российских городов с лучшими граффити

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Екатеринбург вошел в топ-3 городов, в котором представлены работы в жанре стрит-арта. Уральская столица набрала 11% голосов, уступив по этому показателю только Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду, которые заняли первое и второе место рейтинга соответственно. Исследование проводил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

- В Екатеринбурге исторически власти поддерживали новые и смелые инициативы. Прямо сейчас в столице Урала проходит фестиваль уличного искусства и граффити «Стенограффия», в котором принимают участие не только уральские художники, - рассказали в мэрии уральской столицы.

Напомним, в июле глава Екатеринбурга Алексей Орлов лично посетил международный фестиваль «Стенограффия». Мэр побывал на месте работ в переулке Банковском. На тот момент здесь трудился финский художник Танели Стенберг, он почти закончил свою работу «Лисичка».