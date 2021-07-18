Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов посетил фестиваль «Стенограффия»

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил международный фестиваль «Стенограффия». Мэр уральской столицы побывал на месте работ в переулке Банковском. На тот момент здесь работал финский художник Танели Стенберг, он почти закончил свою работу «Лисичка». По словам автора, ему понадобится еще пару дней, чтобы полностью закончить рисунок. Алексей Орлов уверен, что, благодаря «Стенограффии» это место станет новой точкой притяжения, и привлечет горожан и гостей столицы Урала.

- Градоначальник отметил, что особенностью фестиваля в этом году стало появление нового проекта «Стенограффия во дворе», в рамках которого арт-объекты будут создаваться во дворах при участии самих жителей, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, накануне в Екатеринбурге на фасаде жилого дома в рамках фестиваля «Стенограффия» появилось изображение красного коня. Увидеть рисунок можно на многоэтажке, расположенной на улице 8 Марта, 7. Автором работы стал уличный художник Gooze (Георгий Куринов), который работает в подобном жанре больше 15 лет.