В Екатеринбурге на фасаде жилого дома нарисовали ярко-красного коня

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге на фасаде жилого дома в рамках фестиваля «Стенограффия» появилось изображение красного коня. Увидеть рисунок можно на многоэтажке, расположенной на улице 8 Марта, 7. Автором работы стал уличный художник Gooze (Георгий Куринов), который работает в подобном жанре больше 15 лет.

- Автор специально приехал в Екатеринбург для участия в фестивале из Бельгии, где только что завершил работать над самой крупной уличной картиной в стране: около двух тысяч квадратных метров, - объясняют в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Примечательно, что художник принимает участие в «Стенограффии» не в первый раз. Его руками несколько лет назад была создана работа «Хамелеон» на улице Степана Разина.

- Лошадь – это свободное грациозное животное, которое скачет по прериям, уходит в закат… Красный оттенок подчеркивает внутреннюю тревожность, которая вырывается наружу, - рассказывает о своей задумке сам Георгий Куринов.