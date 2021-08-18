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Происшествия18 августа 2021 10:39

Издевательства сняла на видео: в Серове 14-летнюю девочку обвинили в насилии над братом

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера»
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Дети живут в благополучной семье.

Дети живут в благополучной семье.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьница из поселка Сосьва стала фигурантом уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в правоохранительных органах. По версии следствия, 14-летняя девочка надругалась над своим 12-летним братом.

- Факт преступления был выявлен инспекторам по делам несовершеннолетних. Девочка сняла все на видео и выложила на свою страницу во «ВКонтакте». Теперь это запись является уликой. Дети из благополучной семьи, на учете не состояли, - пояснил инсайдер «КП».

Напомним, что в Верхней Салде многодетную мать будут судить за секс с 15-летним мальчиком.