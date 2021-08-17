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Происшествия17 августа 2021 9:18

В Сысерти начали судить мужа убитой уральской блогерши Кристины Журавлевой

Дмитрию Журавлеву грозит до 15 лет лишения свободы
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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По предварительной информации, тело убитой супруг хранил в доме четыре дня. Фото: Instаgram погибшей

По предварительной информации, тело убитой супруг хранил в доме четыре дня. Фото: Instаgram погибшей

Сегодня, 17 августа, в городском суде Сысерти началось рассмотрение дела об убийстве блогерши Кристины Журавлевой. В преступлении обвиняется ее муж Дмитрий Журавлев.

По версии следствия, 5 апреля находясь дома в Сысертском районе супруги поссорились. Из-за этого мужчина задушил свою возлюбленную. Впоследствии он четыре дня хранил тело в доме, пока не решил вывезти его в лесной массив. Там ее тело нашел случайный автомобилист.

Кристина Журавлева вела блог в Instagram. В нем она рассказывала о моде. У нее было 57 тысяч подписчиков. По статье «Убийство» ее мужу теперь грозит до 15 лет лишения свободы.