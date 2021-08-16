Екатеринбург простился с Юрием Кунцевичем

Юрий Кунцевичу было 74 года. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

Сегодня, 16 августа, в Екатеринбурге попрощались с Юрием Кунцевичем, главой фонда «Памяти группы Дятлова». Его похоронили на Сибирском кладбище.

Юрий Кунцевич возглавлял фонд два десятка лет. За это время он организовал множество мемориальных мероприятий, посвященных загадочной гибели группы Дятлова на севере Свердловской области, произошедшей в 1959 году.

В конце июля он повел группу из отечественных и зарубежных журналистов, а также исследователей на перевал Дятлова, но внезапно у него сильно разболелось колено. Юрий Кунцевич не стал продолжать поход. Вскоре его самочувствие ухудшилось и его госпитализировали. Выяснилось, что он заболел коронавирусом. Юрия Кунцевича не стало утром 11 августа.

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