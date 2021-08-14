Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 августа 2021 8:16

День города в Екатеринбурге начался с катаний на сапбордах на городском пруду

Здесь провели акцию по сбору мусора в формате эко-концерта
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Участники эко-концерта быстро распределились по акватории Городского пруда

Участники эко-концерта быстро распределились по акватории Городского пруда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 августа 2021 года в Екатеринбурге отмечают День города, который второй раз проходит в необычном формате, когда большая часть мероприятий перенесли в формат онлайн.

Для начала - разминка на свежем воздухе

Для начала - разминка на свежем воздухе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем не менее, утро началось в центре города бодро. На Олимпийской набережной «Динамо» эко-активисты устроили заплыв на сапбордах под песни группы «КотЭндБург» в рамках благотворительного эко-концерта на воде «Аквартирник».

Участники размялись на берегу, после чего их проинструктировали

Участники размялись на берегу, после чего их проинструктировали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Входным билетом на праздник для участников стало вторсырье – упаковка продуктов питания и бытовой химии. С 8 утра участников заплыва проинструктировали, а ближе к 9 часам начался сам заплыв.

Берег пруда в День города

Берег пруда в День города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десятки участников мероприятия за несколько минут заняли акваторию городского пруда. Посмотрите на снимках, как прошел аквартирник.

Первые участники аквартирника

Первые участники аквартирника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подробную программу Дня города 2021 в Екатеринбурге можно посмотреть здесь.

Мохнатый болельщик

Мохнатый болельщик

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заплыв на сапбордах в День города-2021 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 14 августа 2021 года прошел заплыв на сапбордах на аквартирнике