День города в Екатеринбурге начался с катаний на сапбордах на городском пруду

Участники эко-концерта быстро распределились по акватории Городского пруда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
14 августа 2021 года в Екатеринбурге отмечают День города, который второй раз проходит в необычном формате, когда большая часть мероприятий перенесли в формат онлайн.
Для начала - разминка на свежем воздухе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Тем не менее, утро началось в центре города бодро. На Олимпийской набережной «Динамо» эко-активисты устроили заплыв на сапбордах под песни группы «КотЭндБург» в рамках благотворительного эко-концерта на воде «Аквартирник».
Участники размялись на берегу, после чего их проинструктировали
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Входным билетом на праздник для участников стало вторсырье – упаковка продуктов питания и бытовой химии. С 8 утра участников заплыва проинструктировали, а ближе к 9 часам начался сам заплыв.
Берег пруда в День города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Десятки участников мероприятия за несколько минут заняли акваторию городского пруда. Посмотрите на снимках, как прошел аквартирник.
Первые участники аквартирника
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Подробную программу Дня города 2021 в Екатеринбурге можно посмотреть здесь.
Мохнатый болельщик
Фото: Алексей БУЛАТОВ