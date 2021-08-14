День города в Екатеринбурге начался с катаний на сапбордах на городском пруду

Участники эко-концерта быстро распределились по акватории Городского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 августа 2021 года в Екатеринбурге отмечают День города, который второй раз проходит в необычном формате, когда большая часть мероприятий перенесли в формат онлайн.

Для начала - разминка на свежем воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем не менее, утро началось в центре города бодро. На Олимпийской набережной «Динамо» эко-активисты устроили заплыв на сапбордах под песни группы «КотЭндБург» в рамках благотворительного эко-концерта на воде «Аквартирник».

Участники размялись на берегу, после чего их проинструктировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Входным билетом на праздник для участников стало вторсырье – упаковка продуктов питания и бытовой химии. С 8 утра участников заплыва проинструктировали, а ближе к 9 часам начался сам заплыв.

Берег пруда в День города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десятки участников мероприятия за несколько минут заняли акваторию городского пруда. Посмотрите на снимках, как прошел аквартирник.

Первые участники аквартирника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подробную программу Дня города 2021 в Екатеринбурге можно посмотреть здесь.