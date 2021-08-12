Евгений Куйвашев оценил ущерб от засухи в 2-3 миллиарда рублей

Губернатор Свердловской области оценил ущерб от засухи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Летом 2021 года в Свердловской области пришлось ввести режим ЧС из-за засухи, которая губительно сказалась на процессе выращивания сельскохозяйственных культур. Непривычно теплая погода стала прямой угрозой урожаю.
Губернатор Свердловской области назвал примерную сумму ущерба, заявив, что эти деньги регион намерен попросить у Москвы в качестве мер поддержки.
Деньги губернатор намерен попросить у Москвы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Мы сейчас подсчитываем все убытки. Это будет порядка 2-3 миллиардов рублей минимум. Закончим сезон – посмотрим, - заявил Евгений Куйвашев на агропромышленной выставке «День поля» 12 августа.
Мероприятие уже окрестили сельскохозяйственным «Иннопромом». «КП-Екатеринбург» ведет репортаж с выставки.