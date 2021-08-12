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Экономика12 августа 2021 14:41

Евгений Куйвашев оценил ущерб от засухи в 2-3 миллиарда рублей

Эти деньги Свердловская область попросит у Федерации
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Губернатор Свердловской области оценил ущерб от засухи

Губернатор Свердловской области оценил ущерб от засухи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2021 года в Свердловской области пришлось ввести режим ЧС из-за засухи, которая губительно сказалась на процессе выращивания сельскохозяйственных культур. Непривычно теплая погода стала прямой угрозой урожаю.

Губернатор Свердловской области назвал примерную сумму ущерба, заявив, что эти деньги регион намерен попросить у Москвы в качестве мер поддержки.

Деньги губернатор намерен попросить у Москвы

Деньги губернатор намерен попросить у Москвы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы сейчас подсчитываем все убытки. Это будет порядка 2-3 миллиардов рублей минимум. Закончим сезон – посмотрим, - заявил Евгений Куйвашев на агропромышленной выставке «День поля» 12 августа.

Мероприятие уже окрестили сельскохозяйственным «Иннопромом». «КП-Екатеринбург» ведет репортаж с выставки.