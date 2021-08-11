Компания «Уральские авиалинии» запускает рейсы в Бахрейн

Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю из московского аэропорта «Домодедово» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолеты компании «Уральские авиалинии» будут летать в Бахрейн. О запуске нового маршрута объявили в пресс-службе авиакомпании. Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю из московского аэропорта «Домодедово», с 5 сентября по воскресеньям по сообщению «Домодедово – Манама» и с 8 сентября по средам.

- Бахрейн – архипелаг, окруженный морем. Качественный арабский сервис делают пляжный отдых в Бахрейне поистине королевским. Для любителей шопинга открыт всемирный торговый центр. В Бахрейне найдется все, что душа пожелает, - сообщают в «Уральских авиалиниях».

Напомним, накануне стало известно, что «Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в столицу Венгрии - Будапешт. Полеты планируется возобновить 5 сентября. Отметим, что в Венгрии одобрена российская вакцина «Спутник V». Для въезда в страну граждане России должны иметь сертификат о полной вакцинации.