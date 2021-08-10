«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Венгрию

Улететь из Екатеринбурга в Венгрию можно будет по воскресеньям Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в столицу Венгрии - Будапешт. Полеты планируется возобновить 5 сентября.

- Полеты по маршруту будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на лайнерах Airbus A320 в двуклассной компоновке: эконом и бизнес, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Отметим, что в Венгрии одобрена российская вакцина «Спутник V». Для въезда в страну граждане России должны иметь сертификат о полной вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании.