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Общество10 августа 2021 10:24

«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Венгрию

Полеты планируется возобновить в сентябре
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Улететь из Екатеринбурга в Венгрию можно будет по воскресеньям

Улететь из Екатеринбурга в Венгрию можно будет по воскресеньям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в столицу Венгрии - Будапешт. Полеты планируется возобновить 5 сентября.

- Полеты по маршруту будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на лайнерах Airbus A320 в двуклассной компоновке: эконом и бизнес, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Отметим, что в Венгрии одобрена российская вакцина «Спутник V». Для въезда в страну граждане России должны иметь сертификат о полной вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании.