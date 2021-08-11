Стало известно, что случилось с Юрием Кунцевичем на подходе к перевалу Дятлова за несколько дней до смерти

Кунцевичу было 74 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 11 августа утром скончался Юрий Кунцевич. Он 20 лет руководил фондом "Памяти группы Дятлова", который помогал исследователям, журналистам и режиссерам рассказывать историю о том, как в 1959 году на севере Свердловской области при загадочным обстоятельствах погибла тургруппа Игоря Дятлова. По предварительной информации он умер из-за коронавируса. Как стало известно "Комсомолке" его госпитализировали после экспедиции на перевал Дятлова. В начале июля Юрий Кунцевич повел туда группу из девяти человек, в которую входили исследователи и журналисты, среди которых был британец Грэм Филлипс. Из-за плохого самочувствия Юрий Кунцевич не смог дойти до перевала.

- Он чувствовал себя хорошо, но переживал из-за больного колена, - рассказывает Андрей Гусельников, журналист, участвовавший в походе. - 31 июля вахтовка отвезла нас из Ивделя до реки Ауспии, по которой еще группа Дятлова шла в 1959 году. Мы переночевали. На следующий день пошли до перевала пешком. Через шесть километров у Юрия Константиновича буквально затрещало колено. Он понял, что идти не сможет и вернулся к броду через Ауспию. Его сопроводил один из членов группы, который потом догнал нас. А Юрий Кунцевич уехал с ближайшей попутной группой туристов.

Близкие Юрия Кунцевича сообщают, что он поступил в больницу с 40% поражением легких.