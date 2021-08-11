Строительство Opera Tower в центре Екатеринбурга отложили еще на год

Строительство небоскреба Opera Tower напротив БЦ «Высоцкий» было заморожено в 2015 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство башни Opera Tower на перекрестке улиц Красноармейской и Малышева в Екатеринбурге возобновят весной 2022 года. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

- Здание долго простояло, и за это время поменялись нормы и требования к строительству, а также приоритеты покупателей, - заявил он.

Ананьев отметил, что компания была вынуждена начать корректировку проекта.

Строительство небоскреба Opera Tower напротив БЦ «Высоцкий» было заморожено в 2015 году на этапе появления первых этажей. Планировалось, что высота здания будет 155 метров. Стоимость проекта была больше шести миллиардов рублей. В 2018 году Ананьев заявил, что концепцию будут пересматривать и высота башни скорее всего будет меньше 100 метров. В 2019 году появились несколько эскизов проекта. В здании планировали открыть офисы, апартаменты, жилые квартиры, детский сад и школу. Строительство собирались продолжить в 2020 году.

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