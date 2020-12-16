Строительство небоскреба Opera Tower возобновят в следующем году

Один из вариантов проекта Opera Tower Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

Строительство небоскреба Opera Tower на Малышева возобновят в следующем году. Об этом сообщил глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев на ежегодной пресс-конференции. В здании планируют открыть офисы, апартаменты, жилые квартиры и детсад со школой.

- Объект очень сложный. Действительно время прошло и нужно кое-что в проекте поменять, что возможно сделать без прохождения дополнительной экспертизы будет сделано. Многие решения, которые были заложены раньше в проект, устарели. Оборудование более современное, другие есть возможности по решению фасадных систем. Сегодня нужно эти изменения внести в документы, - рассказал глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

Он отметил, что после возобновления проект останавливать больше не будут. Сейчас проект находится на стадии корректировки документации и согласования. Напомним, что строительство небоскреба Opera Tower было заморожено в 2015 году. Стройка в центре города - прямо напротив БЦ «Высоцкий» - встала на уровне первых этажей.