УрГАУ не допустит к учебе невакцинированных студентов

Документ с условиями допуска к обучению касается только факультета инженерных технологий УрГАУ. Будущие ветеринары смогут учиться очно и оффлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В группе ВКонтакте «Интересный Екатеринбург» опубликовали документ с распоряжением декана Уральского государственного аграрного университета касающийся допуска к обучении студентов во время пандемии. В бумаге, которую разослали студентам, указано, что обучающихся в вузе не допустят до занятий и проживания в общежитии, если они не предоставят прививочный сертификат о вакцинации от коронавируса, справку об имеющихся антителах или документ о наличии медотвода.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УрГАУ, условия, указанные в документе, касаются не всех студентов вуза, а учащихся только одного факультета инженерных технологий.

- Опубликованный документ факультетский, внутренний. Он носит рекомендательный характер, поскольку подобных официальных распоряжений ректора на этот счет на данный момент нет, - рассказали в вузе.

Напомним, ранее мы рассказывали, отправят ли студентов на дистант из-за отсутствия прививки от коронавируса.