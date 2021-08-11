Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье11 августа 2021 10:37

УрГАУ не допустит к учебе невакцинированных студентов

Условия касаются учащихся только одного факультета
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Документ с условиями допуска к обучению касается только факультета инженерных технологий УрГАУ. Будущие ветеринары смогут учиться очно и оффлайн

Документ с условиями допуска к обучению касается только факультета инженерных технологий УрГАУ. Будущие ветеринары смогут учиться очно и оффлайн

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В группе ВКонтакте «Интересный Екатеринбург» опубликовали документ с распоряжением декана Уральского государственного аграрного университета касающийся допуска к обучении студентов во время пандемии. В бумаге, которую разослали студентам, указано, что обучающихся в вузе не допустят до занятий и проживания в общежитии, если они не предоставят прививочный сертификат о вакцинации от коронавируса, справку об имеющихся антителах или документ о наличии медотвода.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УрГАУ, условия, указанные в документе, касаются не всех студентов вуза, а учащихся только одного факультета инженерных технологий.

- Опубликованный документ факультетский, внутренний. Он носит рекомендательный характер, поскольку подобных официальных распоряжений ректора на этот счет на данный момент нет, - рассказали в вузе.

Напомним, ранее мы рассказывали, отправят ли студентов на дистант из-за отсутствия прививки от коронавируса.