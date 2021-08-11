В Екатеринбурге на продажу выставили ТЦ «Аида»

Торговый центр, выставленный на продажу, полностью заполнен арендаторами Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге выставили на продажу торговый центр «Аида». За здание, расположенное в Пионерском микрорайоне на перекрестке Блюхера -Уральская просят 1,1 миллиард рублей.

- Общая площадь здания 29 666 квадратных метров, которое состоит из 5 этажей (3 торговых этажа и 2 этажа подземной парковки) плюс, эксплуатируемый технический этаж, есть наземная парковка, - сообщается в объявлении, опубликованном на сайте N1.ru.

Также указано, что торговый центр полностью заполнен арендаторами, основными из которых являются «Эльдорадо», «Фамилия», «Дочки-Сыночки», «Перекресток», «DNS» и «BRIGHT FIT».

Напомним, ранее мы писали, что ТЦ «Аида» по данным ЕМУП «Спецавтобаза» задолжал за вывоз мусора 22 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка