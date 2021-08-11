В Екатеринбурге на продажу выставили ТЦ «Аида»

Торговый центр, выставленный на продажу, полностью заполнен арендаторами Фото: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге выставили на продажу торговый центр «Аида». За здание, расположенное в Пионерском микрорайоне на перекрестке Блюхера -Уральская просят 1,1 миллиард рублей.
- Общая площадь здания 29 666 квадратных метров, которое состоит из 5 этажей (3 торговых этажа и 2 этажа подземной парковки) плюс, эксплуатируемый технический этаж, есть наземная парковка, - сообщается в объявлении, опубликованном на сайте N1.ru.
Также указано, что торговый центр полностью заполнен арендаторами, основными из которых являются «Эльдорадо», «Фамилия», «Дочки-Сыночки», «Перекресток», «DNS» и «BRIGHT FIT».
Напомним, ранее мы писали, что ТЦ «Аида» по данным ЕМУП «Спецавтобаза» задолжал за вывоз мусора 22 миллионов рублей.
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