В Екатеринбурге торговый центр задолжал за вывоз мусора 22 миллиона рублей

В ЕМУП «Спецавтобаза» рассказали, кто уклоняется от уплаты за вывоз мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЕМУП «Спецавтобаза» рассказали о самых злостных неплательщиках за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Оказалось, что среди компаний самые крупные долги у продуктовых ритейлеров и торговых центров. Так, у ТЦ «Аида» в Екатеринбурге долг за вывоз мусора уже достиг 22 миллионов рублей. Крупную задолженность также накопила сеть супермаркетов «Верный» - 7,2 миллиона рублей.

- С должниками мы работаем в судебном порядке. С тем, кто накопил крупный долг и при этом готов к конструктивному диалогу, заключаем мировое соглашение, - рассказал коммерческий директор ЕМУП «Спецавтобаза» Виктор Малютин.

Также в ЕМУП «Спецавтобаза» рассказали про самый крупный долг среди обычных жителей региона. Сумму в 70,5 тысяч рублей за вывоз мусора накопил житель Березовского. Он не оплачивал услугу с января 2019 года. Внушительная сумма долга накопилась из-за того, что в квартире мужчины живут 26 иностранных граждан.

- По закону плату за услугу начисляют на каждого жильца. В июне в отношении должника выписан судебный приказ. По нему гражданин должен погасить сумму долга, пени, а также судебные издержки, - рассказал Виктор Малютин.

Он также отметил, что задолженность от 50 до 60 тысяч рублей есть и у жителей Белоярского, Сысерти, Арамили, Богдановича, Ирбита и Артемовского.