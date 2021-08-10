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Общество10 августа 2021 18:21

Экс-директор парка Маяковского в Екатеринбурге переезжает работать в Москву

Екатерина Кейльман сохранит статус независимого консультанта ЦПКиО
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Напомним, Екатерина Кейльман возглавляла парк Маяковского последние полтора года

Напомним, Екатерина Кейльман возглавляла парк Маяковского последние полтора года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший директор парка Маяковского в Екатеринбурге Екатерина Кейльман переезжает работать в Москву, но при этом сохранит статус независимого консультанта ЦПКиО и будет работать над новым планом развития уральского объекта.

- Чем бы я хотела заниматься: менять города и общественные пространства, создавать что-то полезное и красивое. Я не готова идти в работу на полный рабочий день и в штат, планирую базироваться в Москве, - написала экс-директор ЦПКиО на своей странице в Instagram.

Напомним, Екатерина Кейльман возглавляла парк Маяковского последние полтора года, однако 24 мая стало известно, что она покидает этот пост, свои обязанности руководителя она исполняла до 1 июня. В числе причин Кейльман назвала постоянное давление, стресс и бюрократические интриги.