Последней каплей и основной причиной моего ухода стали неуместные бюрократические интриги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатерина Кейльман покидает пост директора парка Маяковского. Об этом она сообщила в своем Instagram. В числе причин Кейльман назвала постоянное давление и стресс. Свои обязанности она будет исполнять до 1 июня.

- Последней каплей и основной причиной моего ухода стали неуместные бюрократические интриги: сначала мне предложили стать исполняющей обязанности директора, потом предложили договор на 30 дней. Именно в этот момент я и приняла решение об уходе, - рассказывает Кейльман.

По словам Екатерины Кейльман, позже ей предложили контракт на три года, но она отказалась.

- Представьте себе, что Вы видите цель и ведете к ней свою команду, бизнес, сообщество. И вдруг Вы осознаете, что в любой момент Ваш трудовой договор будет дезавуирован, - добавила Кейльман.

Екатерина Кейльман возглавляла парк Маяковского полтора года. Недавно стало известно, что в парке построят инклюзивную площадку.