В парке Маяковского появится инклюзивная площадка с местом для отдыха родителей и панна-футболом

Строить детскую площадку начнут уже в этом месяце Фото: пресс-служба парка Маяковского

Парк Маяковского в Екатеринбурге продолжает преображаться. Горожане заметили, что проводить время в нем стало приятнее – с территории убрали ларьки, ставят новые скамейки и демонтируют старые аттракционы. В парке также начали работать Городские мастерские, скоро откроется Общественный огород и идут работы по установке нового колеса обозрения.

Многие горожане приходят в парк в детьми. И, кстати, не только ради аттракционов. В парке есть две замечательных детских площадки. Одна из них при этом инклюзивная, то есть доступная и безопасная, в том числе для детей с особенностями развития.

И у нас есть отличная новость - вскоре в парке появится еще одна такая площадка. Сделают ее за центральной сценой парка. А ее площадь будет почти три тысячи квадратных метров.

Фото: пресс-служба парка Маяковского

- Появление современного и безопасного пространства для игр и отдыха всех без исключения - большое событие для центрального парка и горожан, - отмечают в парке Маяковского.

На новой инклюзивной площадке будет несколько пространств - игровые зоны, спортивная зона, место отдыха для родителей, крытая беседка и даже панна-футбол [прим.ред – футбол между двумя игроками на небольшом поле] и канатная дорога. Они будут разделены пешеходными дорожками с разным покрытием и живой изгородью.

- Для оснащения площадки используется сертифицированное оборудование российских производителей - игровые комплексы, качели и качалки, песочницы, гамак, турники, скамейки и др. Также будет небольшая детская канатная дорога - естественный уклон на площадке позволяет удачно ее разместить, - рассказывают в парке.

Фото: пресс-служба парка Маяковского

Важно, что на площадке при этом сохранят деревья - проект был сделан так, чтобы спортивные и игровые элементы вписывались в существующий ландшафт.

Подготовка территории и стройка начнутся уже в этом месяце, а закончить площадку планируют в третьем квартале 2021 года. Как и все игровые зоны в парке, новая площадка будет бесплатной и всесезонной.

Отметим, что будущая площадка в парке Маяковского стала одним из 205 инклюзивных пространств, открытых Фондом «Обнаженные сердца» - основанной Натальей Водяновой благотворительной организацией, которая помогает людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии.