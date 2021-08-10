Мэрия Екатеринбурга не намерена повышать стоимость проезда в общественном транспорте

На этой неделе в интернете появилась информация, что в Екатеринбурге могут вырасти цены на проезд
Фото: Анастасия ШИПИЦИНА
Власти Екатеринбурга не собираются повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом «КП Екатеринбург» сообщила пресс-секретарь администрации города Виктория Мкртчян.
- Никаких конкретных шагов ни транспортные предприятия, ни городские власти к этому не предпринимают на данный момент. В обозримой перспективе предпринимать не будут, - заявила она.
В мэрии отметили, что повышением тарифов занимается региональная энергетическая комиссия.
На этой неделе в интернете появилась информация о том, что в Екатеринбурге могут вырасти цены на проезд в общественном транспорте. При этом объяснялось это частичной передачей «Гортранса» Екатеринбурга в концессию.
Ранее стало известно, что в столице Урала автобусный маршрут № 01 (экспресс), который связывает аэропорт Кольцово и железнодорожный вокзал, станет дешевле и длиннее. Сейчас проезд в маршрутке стоит 100 рублей. После передачи маршрута муниципалитету стоимость снизится до 28 рублей.
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