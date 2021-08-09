В Екатеринбурге проезд в маршрутке № 01 подешевеет в три раза

Сейчас перевозчик, который обслуживает маршрут № 01, работает вне городских тарифов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автобусный маршрут № 01 (экспресс), который связывает аэропорт Кольцово и железнодорожный вокзал, станет дешевле и длиннее. Об этом «КП Екатеринбург» рассказали в администрации города.

- Он станет действительно длиннее, а стоимость, поскольку он войдет в муниципальный лист маршрутов, она должна быть такая же, как на всем остальном транспорте Екатеринбурга, - заявила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Она отметила, что маршрут и его стоимость изменят после того, как пройдет очередная конкурсная процедура на перевозку по этому маршруту.

Сейчас перевозчик, который обслуживает маршрут № 01, работает вне городских тарифов. Стоимость проезда в этой маршрутке составляет 100 рублей. Мэрия снизит ее до 28 рублей.

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