В Нижнем Тагиле на заводе рабочего раздавило станком

Мужчина скончался на месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на Котельно-радиаторном заводе станок раздавил 46-летнего инженера. По данным «КП», станок был неисправен и включился, когда его осматривал рабочий.

- 9 августа около 20:00 инженер получил заявку о неисправности станка-манипулятора, который осуществляет передвижение форм для заливки на конвейере. В момент производства осмотра станок не был обесточен и самопроизвольно включился. При этом инженер находился в рабочей зоне станка, который выполняя свои программные функции в автоматическом режиме, раздавил его, - отметил источник «КП»-Екатеринбург.

Материалы проверки полиции уже переданы в следственный отдел СКР. Напомним, что в Тавде сотрудник ГУФСИН погубил пожилую мать в результате просушки овощной ямы.