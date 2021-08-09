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Происшествия9 августа 2021 14:17

На Урале инспектор ГУФСИН погубил мать и сам едва не погиб в огне

36-летний свердловчанин пытался просушить овощную яму газовой пушкой
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Материалы проверки уже направлены в местный следственный отдел СКР.

Материалы проверки уже направлены в местный следственный отдел СКР.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области младший инспектор ГУФСИН погубил мать и сам едва не погиб в огне. Трагедия произошла в Тавде, когда 36-летний мужчина попытался просушить овощную яму при помощи газовой пушки.

- Около 9 утра инспектор решил посушить овощную яму. Затем включил пушку в розетку, в это время его мать находилась наверху возле входа в яму. После включения пушки произошло воспламенение газовоздушной смеси в результате чего оба получили ожоги. 67-летняя женщина скончалась через четыре часа в больнице, - рассказал «КП»-Екатеринбург инсайдер.

Материалы проверки уже направлены в местный следственный отдел СКР.