На Урале инспектор ГУФСИН погубил мать и сам едва не погиб в огне

Материалы проверки уже направлены в местный следственный отдел СКР. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области младший инспектор ГУФСИН погубил мать и сам едва не погиб в огне. Трагедия произошла в Тавде, когда 36-летний мужчина попытался просушить овощную яму при помощи газовой пушки.

- Около 9 утра инспектор решил посушить овощную яму. Затем включил пушку в розетку, в это время его мать находилась наверху возле входа в яму. После включения пушки произошло воспламенение газовоздушной смеси в результате чего оба получили ожоги. 67-летняя женщина скончалась через четыре часа в больнице, - рассказал «КП»-Екатеринбург инсайдер.

Материалы проверки уже направлены в местный следственный отдел СКР.