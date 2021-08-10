В Екатеринбург вернется 30-градусная жара

В начале недели будет прохладно, а выходным начнет теплеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жара покинула Свердловскую область. Однако она вернется уже к выходным. В субботу 14 августа температура воздуха поднимется до 29 °C. Об этом сообщает прогноз погоды на сайте Гидрометцентра.

По данным Уральского управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начало недели в Екатеринбурге прохладное и пасмурное. 10 и 11 августа столбик термометра днем покажет +20 … +22 °C. При этом во вторник будет пасмурно, и ожидаются дожди. В среду синоптики обещают переменную облачность и преимущественно без осадков. Температура ночью не опуститься ниже +9 °C. 12 августа температура днем вырастет до +22 … +24 °C. Будет облачно и преимущественно без осадков.

К выходным в Екатеринбурге начнет теплеть. По данным Гидрометцентра, в пятницу 13 августа термометр покажет +27 °C без осадков. А в субботу температура поднимется до 29°C. Ожидается облачность и небольшой дождь. 15 августа воздух прогреется до 25 °C. Синоптики обещают облачность, но без осадков.

При этом по данным Гисметео, в субботу 14 августа жара достигнет +31 °C. Также специалисты уверены, что с четверга по субботу в Екатеринбурге будет ясно.

Ранее стало известно, что город накрыл смог от сибирских пожаров. Утром 9 августа жители задымленность и запах гари в воздухе. Главный синоптик рассчитывает, что смог начнет рассеиваться в среду 11 августа.

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