Екатеринбург накрыл смог от сибирских пожаров

Главный синоптик уверена, что опасаться смога не стоит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 9 августа жители Екатеринбурга заметили смог, который накрыл город. Также горожане почувствовали запах гари в воздухе. Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко объяснила, что это из-за сибирских пожаров.

- Причины смога – распространение дымов сибирских пожаров. Через север Уральского федерального округа они к нам попали, - рассказала она «КП Екатеринбург».

Главный синоптик отметила, что рассчитывает на то, что смог начнет рассеиваться в среду 11 августа. Также она считает, что опасаться его не стоит.

По словам главного синоптика, если кому-то плохо, можно надеть респиратор Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я не вижу причин его опасаться. Если кому-то плохо, можно надеть респиратор, - заявила Шепоренко.

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указано, что предупреждений об атмосферных загрязнениях нет. При этом на сайте Windy.com на карте качества воздуха видно, что в Екатеринбурге превышен показатель азота диоксида (NO2).

Вв Екатеринбурге превышен показатель азота диоксида Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что на этой неделе в Екатеринбург возвращается июльская жара. По данным сайта «Яндекс Погода», к четвергу 12 августа температура воздуха прогреется днем до +24 °C. В пятницу отметка термометра поднимется до +27 °C. Пик жары придется на выходные дни. 14 августа температура достигнет +30 °C, 15 августа будет +25 °C. Осадков на этой неделе не ожидается.

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