Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2021 11:57

Екатеринбург накрыл смог от сибирских пожаров

Загрязнение воздуха должно начать рассеиваться 11 августа
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главный синоптик уверена, что опасаться смога не стоит

Главный синоптик уверена, что опасаться смога не стоит

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 9 августа жители Екатеринбурга заметили смог, который накрыл город. Также горожане почувствовали запах гари в воздухе. Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко объяснила, что это из-за сибирских пожаров.

- Причины смога – распространение дымов сибирских пожаров. Через север Уральского федерального округа они к нам попали, - рассказала она «КП Екатеринбург».

Главный синоптик отметила, что рассчитывает на то, что смог начнет рассеиваться в среду 11 августа. Также она считает, что опасаться его не стоит.

По словам главного синоптика, если кому-то плохо, можно надеть респиратор

По словам главного синоптика, если кому-то плохо, можно надеть респиратор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я не вижу причин его опасаться. Если кому-то плохо, можно надеть респиратор, - заявила Шепоренко.

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указано, что предупреждений об атмосферных загрязнениях нет. При этом на сайте Windy.com на карте качества воздуха видно, что в Екатеринбурге превышен показатель азота диоксида (NO2).

Вв Екатеринбурге превышен показатель азота диоксида

Вв Екатеринбурге превышен показатель азота диоксида

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что на этой неделе в Екатеринбург возвращается июльская жара. По данным сайта «Яндекс Погода», к четвергу 12 августа температура воздуха прогреется днем до +24 °C. В пятницу отметка термометра поднимется до +27 °C. Пик жары придется на выходные дни. 14 августа температура достигнет +30 °C, 15 августа будет +25 °C. Осадков на этой неделе не ожидается.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка

Погода