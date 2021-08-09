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Общество9 августа 2021 13:08

Психолог рассказала, что волнует уральцев в период пандемии коронавируса

У жителей Екатеринбурга и Свердловской области появилось больше поводов для беспокойства
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Поводов для переживаний у уральцев в период пандемии прибавилось

Поводов для переживаний у уральцев в период пандемии прибавилось

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблем у жителей Свердловской области в период пандемии коронавируса прибавилось, а значит, прибавилось и поводов для волнений. Из-за этого возросла нагрузка на психологов.

Главными поводами для тревог уральцев стали переживания по поводу увольнений с работы, утрата родных и близких, восстановление после перенесенного коронавируса. Об этом рассказывает психолог Юлия Синявская, которую цитирует портал TagilCity.ru.

- Пациенты имеют посттравматические расстройства. Это может быть связано с утратами близких, потерей работы, - рассказывает специалист.

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области продолжает оставаться на высоком уровне. Каждый день официально фиксируется больше 500 новых случаев заражения. 842 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.