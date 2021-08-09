На Урале пропавший неделю назад мужчина найден мертвым

Фото: Лиза Алерт
В Свердловской области неделю назад, 2 августа, пропал 65-летний Николай Булычев. Поисками занимались волонтеры «Лиза Алерт». Как сообщили в поисковом отряде, сегодня мужчину нашли мертвым.
- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Ранее сообщалось, что Николай Булычев мог находиться в Екатеринбурге, Полевском или селе Мраморское.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка