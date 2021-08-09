На Урале пропавший неделю назад мужчина найден мертвым

Фото: Лиза Алерт

В Свердловской области неделю назад, 2 августа, пропал 65-летний Николай Булычев. Поисками занимались волонтеры «Лиза Алерт». Как сообщили в поисковом отряде, сегодня мужчину нашли мертвым.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Ранее сообщалось, что Николай Булычев мог находиться в Екатеринбурге, Полевском или селе Мраморское.

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