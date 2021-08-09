На Урале неделю разыскивают 65-летнего мужчину

О местонахождении Николая Булычева ничего неизвестно с 2 августа Фото: Лиза Алерт
В Свердловской области неделю назад пропал 65-летний Николай Булычев. С 2 августа о его местонахождении ничего не известно. Сейчас его поисками начали заниматься волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В опубликованной ориентировке указано, что он может находиться в Екатеринбурге, Полевском или селе Мраморское.
Приметы:
Рост: 175 см.
Телосложение: худощавое
Цвет глаз: серо-голубые
Волосы: седые, короткая стрижка
Был одет: неизвестно.
Особые приметы: носит очки.
Если вы знаете где может находиться Николай Булычев, сообщите об этом инфоргу поиска Екатерине: 89530530483.