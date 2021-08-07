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Общество7 августа 2021 10:47

В Нижнем Тагиле автомобиль местной жительницы арестовали из-за долгов по «коммуналке»

Женщина задолжала 114 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В течение пяти дней женщина может забрать автомобиль, погасив задолженность

В течение пяти дней женщина может забрать автомобиль, погасив задолженность

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле местная жительница лишилась личного автомобиля из-за долгов по «коммуналке». Известно, что женщина проживает в частном доме на улице Радужная. Она задолжала гарантирующему поставщику 114 тысяч рублей, из них 43 тысячи рублей взыскиваются в рамках исполнительного производства. Об этом пишет издание Уральский меридиан.

- Судебные приставы наложили арест на имущество неплательщицы — автомобиль «Киа Соренто». В течение пяти дней женщина может забрать автомобиль, погасив задолженность. Кроме долга может быть взыскан исполнительский сбор в размере 7 %, - уточнили в АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания».

Напомним, в Екатеринбурге мужчина долгое время не платил за кредит и накопил долг на сумму больше пяти миллионов рублей. На должника было возбуждено исполнительное производство. А его элитную иномарку «MercedesS 500» пришлось арестовать и отправить на спецстоянку.