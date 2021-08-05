В Екатеринбурге у должника арестовали элитную иномарку

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге мужчина долгое время не платил за кредит и накопил долг на сумму больше 5 миллионов рублей. На должника было возбуждено исполнительное производство. Приставы не один раз пытались встретиться с мужчиной, выезжая по месту его регистрации и проживания, но его все время не было дома, а соседи не знали, где он может находиться.

- Судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Свердловской области в отношении гражданина Б. было возбуждено исполнительное производство о взыскании кредитных платежей, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

В итоге приставы мужчину не нашли, зато узнали где находится его имущество - «Мерседес S 500», который находится в залоге. Машину пришлось арестовать и отправить на спецстоянку.