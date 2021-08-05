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Происшествия5 августа 2021 16:58

В Екатеринбурге завели дело на заведующую кафедрой института МВД: она насмерть сбила велосипедиста

Татьяне Букиной грозит до пяти лет лишения свободы
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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29-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Фото: страница обвиняемой во «ВКонтакте»

29-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Фото: страница обвиняемой во «ВКонтакте»

Главное следственное управление МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении 54-летней заведующей кафедры иностранных языков института МВД Татьяну Букину. 24 июля женщина насмерть сбила велосипедиста на 12-м километре ЕКАД.

Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

- Букина была за рулем Nissan Quashqai. В отношении нее завели уголовное дело по части 3 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - отметил источник «КП»-Екатеринбург.

Известно, что Татьяна Букина занимает пост заведующей кафедры с ноября 2020 года.