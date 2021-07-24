На ЕКАД иномарка насмерть сбила 29-летнего велосипедиста

Женщина-водитель сказала, что не видела велосипедиста. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В пятом часу дня на 63 километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги иномарка «Nissan Qashqai» сбила велосипедиста. Он ехал в попутном направлении.

- По предварительной информации, водитель автомашины «Nissan Qashqai» при движении по правой полосе автодороги в сторону Чусовского тракта не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, совершил съезд на островок безопасности и допустил наезд на велосипедиста, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

На место ДТП прибыла скорая помощь. Однако спасти мужчину им не удалось. Он скончался в скорой по пути в больницу. Ему было 29 лет. За рулем иномарки сидела 54-летняя женщина. Она сказала, что не видела велосипедиста и ехала со скоростью 60 километров в час.