Чиновник заявил, что прививку от COVID-19 он не делал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько заразился коронавирусом. Чиновник заявил, что прививку от COVID-19 он не делал. Об этом он рассказал агентству «Интерфакс».

- Да, так и есть, заболел. Инфекцию переношу терпимо и нахожусь дома. Прививку сделать не успел, - сообщил Сергей Бидонько.

Напомним, накануне в Свердловскую область поступило 67 300 доз вакцины «Спутник Лайт». В ближайшие дни ее распределят по больницам региона. Преимущество «Спутник Лайт» в том, что вакцина однокомпонентная. В отличие от остальных препаратов здесь достаточно одного укола.