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Общество4 августа 2021 16:34

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько заразился коронавирусом

Чиновник заявил, что находится на домашней изоляции
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Чиновник заявил, что прививку от COVID-19 он не делал

Чиновник заявил, что прививку от COVID-19 он не делал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько заразился коронавирусом. Чиновник заявил, что прививку от COVID-19 он не делал. Об этом он рассказал агентству «Интерфакс».

- Да, так и есть, заболел. Инфекцию переношу терпимо и нахожусь дома. Прививку сделать не успел, - сообщил Сергей Бидонько.

Напомним, накануне в Свердловскую область поступило 67 300 доз вакцины «Спутник Лайт». В ближайшие дни ее распределят по больницам региона. Преимущество «Спутник Лайт» в том, что вакцина однокомпонентная. В отличие от остальных препаратов здесь достаточно одного укола.