В Нижнем Тагиле дворец детского и юношеского творчества отремонтируют за 366,3 миллионов рублей

Планируется, что капитальный ремонт дворца будет завершен до 2024 года Фото: Instagram Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле Городской дворец детского и юношеского творчества на улице Красногвардейской, 15 отремонтируют за 366,3 миллионов рублей. Информация об этом содержится в постановлении об осуществлении закупки по капитальному ремонту здания, подписанном мэром Владиславом Пинаевым. Документ опубликован на сайте администрации города.

Планируется, что капитальный ремонт дворца будет завершен до 2024 года. Согласно постановлению, на работы в 2021 году будет выделено 105,3 миллиона рублей, в 2022 году - 237,1 миллиона рублей и еще 23,9 миллионов в 2024 году.

Ранее мэр Нижнего Тагила рассказал, что в здании дворца, построенного в 1988 году, никогда не было капитального ремонта. Сейчас в кружках и секциях центра занимаются 4 500 детей.