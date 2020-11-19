Мэр Нижнего Тагила показал проект реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества

Фото: Instagram Владислава Пинаева

Мэр Нижнего Тагила показал дизайн-проект реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества на Красногвардейской, 15. Фотографии Владислав Пинаев опубликовал на своей странице в Instagram.

- Таким светлым и современным его мечтают видеть педагоги, родители и, конечно, дети, - пишет глава города. - Современный облик здания стал бы доминантой, центром притяжения новой набережной и отличным подарком тысячам детей. Будем работать в этом направлении.

Фото: Instagram Владислава Пинаева

По словам Владислава Пинаева, дворец был построен в 1988 году. Капитального ремонта здесь никогда не было. Сейчас в кружках и секциях центра занимаются 4 500 детей. В дворце работают с детьми по 130 образовательным программам - от школы раннего развития до телестудии, робототехники и научной деятельности.

Глава Нижнего Тагила отметил, что сейчас городские власти ищут варианты финансирования, чтобы воплотить задуманный дизайн-проект.