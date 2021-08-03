В Нижнем Тагиле демонтировали стелу «Тагилстроевский район»

После реконструкции стела получит подсветку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле под мостом на улице Циолковского исчез знак «Тагилстроевский район», как выяснилось позже, стелу демонтировали, чтобы она соответствовала новым требованиям после ремонта путепровода и расширения дорожного полотна на данном участке. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Знак приведут в порядок специалисты ЕВРАЗ НТМК. А то путепровод будет новым, дорогу около него в следующем году расширят и отремонтируют, знак должен соответствовать, - сообщает заместитель главы администрации города по ЖКХ Егор Копысов.

После реконструкции стела получит подсветку. Напомним, накануне стало известно о том, что власти Екатеринбурга отобрали четыре площадки, на которых может появиться стела «Город трудовой доблести». Горожане могут проголосовать за место, которое им больше нравится.