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Общество3 августа 2021 18:10

В Нижнем Тагиле демонтировали стелу «Тагилстроевский район»

Знак увезли на реконструкцию
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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После реконструкции стела получит подсветку

После реконструкции стела получит подсветку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле под мостом на улице Циолковского исчез знак «Тагилстроевский район», как выяснилось позже, стелу демонтировали, чтобы она соответствовала новым требованиям после ремонта путепровода и расширения дорожного полотна на данном участке. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Знак приведут в порядок специалисты ЕВРАЗ НТМК. А то путепровод будет новым, дорогу около него в следующем году расширят и отремонтируют, знак должен соответствовать, - сообщает заместитель главы администрации города по ЖКХ Егор Копысов.

После реконструкции стела получит подсветку. Напомним, накануне стало известно о том, что власти Екатеринбурга отобрали четыре площадки, на которых может появиться стела «Город трудовой доблести». Горожане могут проголосовать за место, которое им больше нравится.