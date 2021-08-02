Жителей Екатеринбурга попросили выбрать место для стелы «Город трудовой доблести»

Горожане сами выберут место для новой стелы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга отобрали четыре площадки, на которых может появиться стела «Город трудовой доблести». Горожане могут проголосовать за место, которое им больше нравится, сообщает сайт мэрии.

Территория в сквере у Храма-на-Крови, где может появиться стела. Фото: официальный портал Екатеринбурга

«Голосование будет проходить в электронном виде с 12:00 2 августа до 12:00 9 августа 2021 года в специальном разделе на официальном портале Екатеринбурга», - говорится в сообщении.

В качестве одной из площадок предлагается территория на пересечении улиц Царской Николая Никонова. Фото: официальный портал Екатеринбурга

В качестве площадок для стелы власти предлагают сквер у Храма-на-Крови, территорию на пересечении улиц Никонова и Царской, «островок» на улице Репина у стадиона «Екатеринбург Арена» и пересечении улиц Татищева и Пирогова.

Также горожане могут проголосовать за территорию на пересечении улиц Татищева и Пирогова. Фото: официальный портал Екатеринбурга

Присвоить Екатеринбургу звание «Город трудовой доблести» решил президент России Владимир Путин летом 2020 года. Это звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне своей работой на промышленных предприятиях.