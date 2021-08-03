В Нижнем Тагиле День города пройдет в онлайн-формате

Программу онлайн-праздника опубликуют на сайте мэрии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле празднование Дня города пройдет в онлайн-формате. Программу праздника в ближайшее время опубликуют на сайте администрации города. Концерт, салют и массовые гуляния отменили из-за пандемии коронавируса, однако несколько мероприятий все же пройдет оффлайн.

- По традиции, в ограниченном составе и с соблюдением всех противоэпидемических мер пройдет чествование Почетных граждан города, в этом году почетное звание присвоено двум тагильчанам. Также горожан, получивших в преддверии Дня города звания «За заслуги перед городом» и «Тагильский характер», - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, в Екатеринбурге из-за коронавируса День города также пройдет в онлайн-формате. Как рассказал начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, в день празднования на крыше здания мэрии будет установлена большая центральная телестудия и горожане смогут следить за происходящим в онлайн-трансляциях с 11:00 до 22:00.