День города в Екатеринбурге пройдет без хэдлайнера и салюта

Праздник пройдет в онлайн формате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник Управления культуры Илья Марков рассказал о мероприятиях, которые пройдут в Екатеринбурге в рамках Дня города в 2021 году. Ранее сообщалось, что праздник пройдет в режиме онлайн из-за третьей волны пандемии коронавируса.

- Теле-марафон будет похож на тот, что был в прошлом году. Будет эфир с площади 1905 года, с крыши Администрации, - пояснил Илья Марков. – Также в течение всего дня будут соблюдены все традиции: городская свадьба, возложение цветов, выбор новой Мисс Екатеринбург. Марафон пройдет с 11 утра до 23 часов вечера.

В этом году не будет традиционного салюта и концерта с хэдлайнером.

- Мы хотим показать свои творческие силы, таланты. Будет детское творчество, танцевальное творчество, большой образовательный блок. Будет онлайн-экскурсия по города. Думаю, что салюта не будет. Эпидемиологическая обстановка не позволяет его провести, - добавил Марков.