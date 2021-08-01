ДТП произошло ​возле дома на Вагоностроителей, 23 Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле 11-летний мальчик на велосипеде попал под машину и получил серьезные травмы. ДТП произошло накануне, 31 июля около 18:00 возле дома на Вагоностроителей, 23. В тяжелом состоянии с перелом основания черепа, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой ребенка госпитализировали в больницу.

- Водитель автомобиля Hyundai Solaris, следуя по Вагоностроителей со стороны Тимирязева на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 11-летнего ребенка, который двигался на велосипеде слева направо по ходу движения автомобиля не спешившись,- рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

Известно, что за рулем Hyundai Solaris находился 43-летний мужчина, имеющий стаж вождения 6 лет. В этом году он три раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Он рассказал, что убедился, что на пешеходном переходе никого нет, но когда начал движение, неожиданно выехал ребенок на велосипеде.

В ГИБДД отметили, что на ребенке отсутствовала защитная экипировка, которая могла уберечь его от серьезных травм. Информация о ДТП будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» для привлечения родителей к ответственности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

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