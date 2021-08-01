В Екатеринбурге разыскивают водителя, наехавшего на 17-летнюю девушку

С переломом стопы пострадавшую девушку госпитализировали в ДГКБ № 9

В Екатеринбурге неизвестный водитель накануне днем, 1 июля во дворе дома на Пехотинцев, 10 наехал на 17-летнюю девушку и скрылся. Сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД.

- Неустановленный водитель на неустановленной автомашине, при въезде во двор допустил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части с правой стороны, около припаркованного транспорта. Предварительно установлено, что водитель управлял автомашиной Nissan темного цвета, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Девушка - пешеход рассказала, что шла по двору, когда неожиданно почувствовала удар сзади и упала на проезжую часть. С переломом правой стопы ее госпитализировали в ДГКБ № 9.

- За оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, - напомнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция просит очевидцев и горожан, имеющих информацию о местонахождении водителя, наехавшего на девушку, позвонить по телефону: 8-950-201-27-89.

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