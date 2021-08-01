На Серовском тракте в аварию попал Mercedes из свадебного кортежа

Водитель иномарки влетел в стоящий грузовик Фото: скриншот

На 276 километре трассы Нижний Тагил - Екатеринбург накануне, 31 июля, произошло сразу две аварии. Сначала Mercedes свадебного кортежа врезался в грузовик, который припарковался на обочине, затем водитель ВАЗ-2115, засмотревшийся на это ДТП, вылетел в кювет.

- Водитель Mercedes во время движения не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение со стоящим на аварийной сигнализации в правой полосе грузовиком, - подтвердили в УГИБДД по Свердловской области. - Водитель ВАЗ-2115 во время движения отвлекся на ДТП, в результате чего не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил выезд в кювет.

К счастью, в этих ДТП никто не пострадал. Напомним, ночью на 23 километре трассы «Екатеринбург - Тюмень»произошло жуткое смертельное ДТП. Пьяная женщина на Nissan Tiida с четырьмя пассажирами на скорости влетела в дерево. От удара две пассажирки автомобиля 45 и 37 лет погибли на месте. Сама водитель, 47-летний мужчина и 9-летний ребенок, чудом выжившие в аварии, с травмами попали в больницу.

Смотреть видеосюжет В ДТП на трассе Нижний Тагил - Екатеринбург попал свадебный кортеж

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