Покупала продукты с чужой карты: полиция Екатеринбурга поймала юную воровку

До суда она будет под подпиской о невыезде. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге полицейские вычислили 21-летнюю воровку. Ранее судимая девушка нашла потерянную банковску карточку, которая принадлежала 50-летнему мужчине, и сняла с нее восемь тысяч рублей.

- С нее отобрали явку с повинной. По предварительным данным, подозреваемая, воспользовавшись утерянной банковской картой с функцией бесконтактной оплаты,совершила хищение денежных средств, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Теперь девушке грозит до шести лет колонии, до суда она будет под подпиской о невыезде. Напомним, что в уральской столице будут судить «черных риелторов», которые обманули 13 человек на пятнадцать миллионов рублей.