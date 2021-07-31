В Екатеринбурге раскрыли схему «черных риелторов»: на уловку попались 13 человек

Свои деяния «посредники» осуществляли в период с 2015 по 2017 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью. Как рассказали в пресс-службе УМВД, в числе жертв 13 уральцев, а ущерб превысил 15 миллионов рублей.

- 45-летний мужчина и его 70-летняя знакомая вводили в заблуждение граждан по поводу возможности получения жилья в собственность по цене значительно ниже рыночной, - пояснили в полиции.

Пара уверяла наивных граждан, что у них есть связи в мэрии и даже знакомила их с подставной женщиной, которая представлялась сотрудницей администрации. После этого клиенты аферистов передавали им деньги в надежде приобрести за бесценок квартиры по договору социального найма.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» уже передали в Чкаловский районный суд.