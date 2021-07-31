Скандальный депутат Гаффнер за год не заработал ни копейки

Гаффнер прославился на всю страну после заявления в 2015 году, когда посоветовал меньше питаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер оказался самым «бедным» среди своих коллег. Если за 2019 год он указал в декларации доход в 4 копейки, то за 2020 и вовсе ничего не заработал.

При этом у Гаффнера есть двое несовершеннолетних детей, на которых записаны квартиры площадью 201 и 80 квадратных метров. У самого депутата в пользовании квартира на 66 «квадратов». Другого имущества в его декларации не указано.

Напомним, что парламентарий «прославился» в 2015 году, когда на фоне роста цен на продукты посоветовал свердловчанам «меньше питаться».