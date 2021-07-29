Спасатели предупредили свердловчан о непогоде

Спасатели предупредили свердловчан о надвигающихся ливнях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС Свердловской области предупредили о надвигающейся на регион непогоде. Синоптики обещают завтра, 30 июля, дожди, грозы и сильный ветер.

Спасатели напомнили о правилах безопасности во время штормового предупреждения и рекомендовали отказаться во время непогоды от отдыха на природе. В том числе, это касается походов и сплавов. Водителей в МЧС попросили не пытаться преодолеть подтопленные во время дождей участки и напомнили, что желательно остановить машину, чтобы переждать ливень.

- Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев, а это может нанести вам повреждения, - обратились к свердловчанам в МЧС.

Тем, кого гроза застала дома, спасатели напоминают о том, что желательно отключить электроприборы, закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, а также не стоять рядом с окном.