Местами в регионе в пятницу ожидаются сильные дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, какая погода ждет свердловчан в конце рабочей недели. Согласно прогнозу, пятница будет пасмурной и прохладной. Столбики термометров в пятницу покажут ночью от +8 до +13, днем от +20 до +25 градусов.

- Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем на севере до сильных, грозы, - сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

Так что на регион снова обрушатся ливни. Также синоптики сообщили, что местами в регионе завтра, 30 июля, возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.

О надвигающейся непогоде свердловчан предупредили и спасатели. В МЧС напомнили, что о возникновении происшествий и необходимости оказания помощи необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Кстати, Екатеринбург, судя по прогнозу, сильные дожди и грозы обойдут стороной – синоптики обещают, что осадки в столице Урала будут кратковременными.

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