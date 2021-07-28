Первая неделя августа будет теплой - до 25 градусов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, какая будет погода в начале августа 2021 в Екатеринбурге:
– Начало августа будет достаточно теплое. Температура будет выше 25 градусов. Вероятность осадков не очень большая.
Публикуем прогноз погоды в Екатеринбурге на последний месяц лета.
ЯНДЕКС.ПОГОДА ЕКАТЕРИНБУРГ
Жаркое начало месяца прогнозирует и сервис «Яндекс.Погода» Екатеринбург.
Так с 1 по 8 августа в Екатеринбурге ожидается +27..+30 градусов в дневное время.
Ночью похолодает до +15...+16 градусов.
Также по данным сервиса, в этот же период в 2020 году было гораздо холоднее – до +20 градусов.
Осадков в первую неделю августа 2021 в Екатеринбурге не ожидается, будет солнечная погода, временами облачно с прояснениями.
С 7-8 августа температура начнет понижаться и установится умеренное тепло.
Вторая неделя последнего летнего месяца будет стабильно теплой, но без жары. Ожидается +22...+24 градуса, небольшая облачность без дождя. В ночное время термометры будут показывать +16...+18 градусов.
С 16 по 22 августа сильных температурных изменений не будет. Температура останется все на том же показателе – до +20 градусов. По ночам столбики термометров опустятся до +15 градусов. Дождь возможен 20 и 21 августа.
Для сравнения, в 2020 году в этот же период было холодно – до +15 градусов и дожди.
Последняя неделя августа в Екатеринбурге будет облачной и дождливой. Осадки возможны 24, 26 и 27 августа. Термометры покажут +16...+18 градусов днем и +12...+13 – ночью.
В августе в Екатеринбурге ожидаются дожди с грозами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ГИСМЕТЕО ЕКАТЕРИНБУРГ
По данным сервиса «Гисметео», погода на месяц в Екатеринбурге будет умеренно теплой и дождливой. Ожидается, что начало августа будет жарким: с 1 по 6 августа воздух прогреется до +26...+30 градусов. Затем начнется постепенное понижение температуры.
Всю первую неделю августа возможны дожди с грозами.
С 8 по 15 августа сервис прогнозирует +24...+22 градуса днем и + 14...+15 ночью. С 11 по 14 августа не исключены гроза и осадки.
С 16 по 22 августа в Екатеринбурге снова ожидаются грозы – все дни, кроме 19 августа.
Термометры покажут +22...+24 градуса днем и +15...+16 – в ночное время.
С 23 по 25 августа пройдет дождь, гроза возможна лишь 23го.
Будет умеренно теплая погода – до +20 градусов, ночью ожидается всего +13 градусов.
После 25 августа сервис пока не опубликовал прогноз погоды на август в Екатеринбурге.