Первая неделя августа будет теплой - до 25 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, какая будет погода в начале августа 2021 в Екатеринбурге:

– Начало августа будет достаточно теплое. Температура будет выше 25 градусов. Вероятность осадков не очень большая.

Публикуем прогноз погоды в Екатеринбурге на последний месяц лета.

ЯНДЕКС.ПОГОДА ЕКАТЕРИНБУРГ

Жаркое начало месяца прогнозирует и сервис «Яндекс.Погода» Екатеринбург.

Так с 1 по 8 августа в Екатеринбурге ожидается +27..+30 градусов в дневное время.

Ночью похолодает до +15...+16 градусов.

Также по данным сервиса, в этот же период в 2020 году было гораздо холоднее – до +20 градусов.

Осадков в первую неделю августа 2021 в Екатеринбурге не ожидается, будет солнечная погода, временами облачно с прояснениями.

С 7-8 августа температура начнет понижаться и установится умеренное тепло.

Вторая неделя последнего летнего месяца будет стабильно теплой, но без жары. Ожидается +22...+24 градуса, небольшая облачность без дождя. В ночное время термометры будут показывать +16...+18 градусов.

С 16 по 22 августа сильных температурных изменений не будет. Температура останется все на том же показателе – до +20 градусов. По ночам столбики термометров опустятся до +15 градусов. Дождь возможен 20 и 21 августа.

Для сравнения, в 2020 году в этот же период было холодно – до +15 градусов и дожди.

Последняя неделя августа в Екатеринбурге будет облачной и дождливой. Осадки возможны 24, 26 и 27 августа. Термометры покажут +16...+18 градусов днем и +12...+13 – ночью.

В августе в Екатеринбурге ожидаются дожди с грозами Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИСМЕТЕО ЕКАТЕРИНБУРГ

По данным сервиса «Гисметео», погода на месяц в Екатеринбурге будет умеренно теплой и дождливой. Ожидается, что начало августа будет жарким: с 1 по 6 августа воздух прогреется до +26...+30 градусов. Затем начнется постепенное понижение температуры.

Всю первую неделю августа возможны дожди с грозами.

С 8 по 15 августа сервис прогнозирует +24...+22 градуса днем и + 14...+15 ночью. С 11 по 14 августа не исключены гроза и осадки.

С 16 по 22 августа в Екатеринбурге снова ожидаются грозы – все дни, кроме 19 августа.

Термометры покажут +22...+24 градуса днем и +15...+16 – в ночное время.

С 23 по 25 августа пройдет дождь, гроза возможна лишь 23го.

Будет умеренно теплая погода – до +20 градусов, ночью ожидается всего +13 градусов.

После 25 августа сервис пока не опубликовал прогноз погоды на август в Екатеринбурге.